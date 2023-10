Maria Grazia Cassetti, vanto fiorentino. La creatrice di gioielli di alta qualità nominata Cavaliere del Lavoro

C’è anche Maria Grazia Cassetti tra i 25 Cavalieri del Lavoro che sono stati nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Cassetti è dal lontano 1980 amministratore di Cassetti Gioielli, l’azienda fiorentina fondata dal padre come laboratorio di argenteria in Costa dei Magnoli vicino al Ponte Vecchio e da Maria Grazia poi trasformata in una catena di gioiellerie con sette punti vendita in Italia. Ha affiancato alla produzione e vendita di creazioni a marchio proprio, rigorosamente rifinite a mano, la commercializzazione di brand di alta orologeria e di gioielleria internazionale.