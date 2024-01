Maria Cristina Ogier 50 anni dopo. Omaggio alla giovane fiorentina proclamata Venerabile dal Papa

Celebrato ieri sera nella basilica di San Miniato al Monte il cinquantesimo anniversario della morte di Maria Cristina Ogier, giovane mistica fiorentina della carità, dichiarata Venerabile nel maggio scorso. Il decreto della Congregazione per le cause dei Santi, firmato da Papa Francesco, è stato letto nel corso della solenne liturgia presieduta dall’abate di San Miniato, padre Bernardo Gianni. Maria Cristina Ogier, morta di cancro a 19 anni l’8 gennaio 1974, ha lasciato una testimonianza concreta di sostegno alla vita nascente e alle persone con disabilità, nelle case famiglie che ancora oggi continuano ad operare in suo nome.