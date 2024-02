Maria Arena e Carovani presentano i programmi

"Per una Calenzano sostenibile e inclusiva". Con questo slogan il candidato sindaco di Sinistra per Calenzano, Per la mia città e Calenzano Democratica, Giuseppe Carovani, presenterà la propria proposta di programma elettorale il prossimo sabato a partire dalle 9,30 alla Casa del popolo di Calenzano in via Puccini. Dopo la sua relazione interverranno fra gli altri, con focus su diversi argomenti, il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri, l’assessore alla Cultura Jacopo Madau e Elena Aiazzi Segretaria Camera del Lavoro della Piana. Sempre sabato 17, alle 11, Maria Arena candidata sindaco per il centrosinistra (Partito Democratico, Calenzano Futura, Partito Socialista) inaugurerà la sede del proprio comitato elettorale in via Giusti. Nel pomeriggio, alle 15, al circolo ricreativo Le Croci in via di Barberino a Le Croci di Calenzano, invece, incontrerà i residenti della frazione nel primo di una serie di incontri in programma con le diverse realtà territoriali per individuare problemi e possibili soluzioni sui vari territori.