Margherita in mare per aiutare Gaza: "Il nostro arrivo può dare speranza"

C’è anche un po’ di Chianti nella missione Global Sumund Flotilla. A capo della Karma, l’imbarcazione di ’Tutti gli occhi sul Mediterraneo’ (Tom), una iniziativa dell’Arci per monitorare il Mediterraneo centrale e garantire il rispetto del diritto marittimo internazionale, c’è Margherita Cioppi giovane ragazza di Tavarnelle. Partita da Portopalo, Karma fa rotta sulla Palestina per portare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza.

Margherita, qual è l’obiettivo principale del progetto Tom?

"Abbiamo preparato la barca ad Augusta, e siamo salpati ieri (venerdì, ndr) da Portopalo. Ci siamo uniti quindi alla Flotilla. Tom è un’iniziativa dell’Arci che si occupa di monitorare il Mediterraneo centrale. Fondamentalmente, facciamo pressione sulla Guardia Costiera e sulle autorità competenti affinché venga rispettata la legge del mare, che obbliga chiunque a prestare aiuto a chi è in difficoltà".

Come è stato il viaggio finora e quali sono le sensazioni a bordo?

"Abbiamo trovato il mare molto agitato, con un paio di metri d’onda: il viaggio è stato difficile, soprattutto per chi non è abituato. A bordo, il mal di mare è comune, ma c’è grande coesione. Una barca funziona solo se ogni ’io’ diventa un ’noi’, quindi la collaborazione è fondamentale. Ci stiamo supportando a vicenda e ci sentiamo molto vicini".

L’obiettivo vi spinge ad andare avanti?

"Abbiamo il privilegio di essere occidentali per cui ora le persone si concentrano su di noi, ma il punto è una popolazione affamata, sotto assedio, una popolazione che viene bombardata metodicamente e con una crudeltà e uno stile operativo veramente dannato, che è lo stile israeliano, per cui si bombardano gli ospedali, si aspetta che arrivino i soccorsi e si bombardano anche i soccorsi".

Qual è la realtà che si vive a Gaza?

"Quello che accade, anche se soltanto negli ultimi mesi hanno cominciato a parlarne in questi termini, è un genocidio, è un grande genocidio della nostra epoca".

Siete consapevoli dei rischi che correte?

"Sì, siamo consapevoli di non essere graditi, anche se siamo noi a rispettare il diritto internazionale. Sappiamo che potremmo subire attacchi mirati o atti di pirateria da parte delle forze israeliane. Non agiamo con leggerezza, ma le sensazioni a bordo sono complesse e spesso contrastanti. C’è tensione, ma la solidarietà ci tiene uniti".

A Gaza sanno del vostro arrivo. Come pensate che vivano l’attesa in un contesto così difficile?

"Credo che la popolazione di Gaza stia vivendo l’attesa esattamente come ha vissuto gli ultimi anni, sotto le bombe. Forse il nostro arrivo può accendere una piccola scintilla di speranza, ma questo non cambia la realtà di un popolo che sta lottando per sopravvivere senza aiuti umanitari. Hanno la priorità di non morire, non di chiederci quanto siamo rincuoranti. Il nostro obiettivo è aprire un canale umanitario garantito dal diritto internazionale, che al momento non c’è".