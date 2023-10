Mare Fuori, tsunami di fan ai Gigli. Tutti pazzi per Beppe, Milos e Carmela

Bagno di folla, al Centro commerciale I Gigli, per tre dei protagonisti della fortunata serie Tv "Mare Fuori", una delle più amate dal pubblico televisivo nelle ultime stagioni Rai. L’appuntamento era con Beppe Romano, Carmela e Milos ovvero gli attori Vincenzo Ferrera, Giovanna Sannino e Antonio D’Aquino. Oltre milleduecento persone, di tutte le età, li hanno attesi – l’appuntamento era alle 17 ma molti di loro erano già in fila un’ora prima – per ascoltare la loro voce e scattarsi una fotografia insieme. Sono stati infatti circa 600 i pass gratuiti distribuiti dal Centro commerciale, previa iscrizione, e che davano diritto di accesso ad almeno due persone. E così alla fine la Corte Lunga dei Gigli è stata presa d’assalto per quella che è stata la "prima" in Toscana di "Mare Fuori".

La serie Rai dei record tornerà sul piccolo schermo (Raiplay e Raidue) a febbraio 2024 per quella che è la sua quarta stagione e che, sentendo proprio gli stessi protagonisti, si preannuncia "scoppiettante". I primi due episodi della serie coprodotta da Rai Fiction e Picomedia, fra l’altro, vengono presentati in anteprima alla "Festa del cinema" attualmente in corso di svolgimento a Roma – si concluderà il 28 ottobre – con tutti i protagonisti della fiction che narra le vicende dei detenuti e del personale dell’immaginario Ipm di Napoli, liberamente ispirato al carcere di Nisida.

A Campi Bisenzio, quindi, c’è stata una vera e propria anteprima e Beppe, Carmela e Milos non si sono certo negati, dimostrando entusiasmo e gratitudine nei confronti di un prodotto che ha dato loro notorietà e li ha fatti apprezzare dal grande pubblico. "La nuova stagione – ha detto Giovanna Sannino – andrà a scontrarsi con la crescita di tutti i ragazzi". Non solo dal punto di vista anagrafico, come ha aggiunto Antonio D’Aquino: "Il personaggio di Milos – ha spiegato – crescerà sempre di più, lo ha dimostrato in questi anni, stagione dopo stagione, e lo farà ancora di più nelle nuove puntate".

Bocche cucite su quelle che saranno le principali novità - ma potrebbe esserci una nuova hit – mentre è stato Beppe, l’educatore, a raccontare un po’ più di sé e del personaggio che interpreta sul piccolo schermo: "E’ stato tutto naturale, sul set ho portato me stesso, il padre di un ragazzino di 15 anni, che qui ha trovato una seconda famiglia in un cast in cui è scoppiata subito la magia. Evidentemente quello che ho e che abbiamo trasmesso è un messaggio positivo, visto che tanti pensano che il mio lavoro sia davvero quello di educatore e mi chiamano a parlare nelle vere carceri".