La compagnia «Passi di Luce» porta in scena «Marcovaldo ovvero le stagioni in città»

Doppio appuntamento questo week-end al Teatro del Popolo di Castelnuovo d’Elsa, dove la compagnia teatrale "Passi di Luce" porta in scena "Marcovaldo ovvero Le stagioni in città". Celebre protagonista ideato dallo scrittore Italo Calvino, Marcovaldo è stato definito il "padre poetico" del personaggio cinematografico di Fantozzi. Si tratta di una produzione, ispirata dall’omonima raccolta di Italo Calvino, che si sviluppa attraverso quattro divagazioni comico-poetiche "tra cemento e natura" incentrate sulle tragicomiche vicende del protagonista, un Fantozzi "più ottimista" che sbatte puntualmente la faccia contro la dura realtà.

La Natura che egli cerca (tra asfalto, cemento e luci al neon) non è quella incontaminata della vita campestre, bensì una dispettosa, contraffatta, compromessa con la vita artificiale. La luna che si confonde con una insegna luminosa, una pubblicità di detersivi impazzita, una pianta in vaso mutante e regali distruttivi per spingere il mercato dei giocattoli, faranno da specchio deformante alla nostra società consumista. Le quattro stagioni di Vivaldi, che accompagnano questa messinscena, ci ricordano un tempo in cui la vita dell’uomo era scandita dall’alternarsi delle stagioni, uomo e Natura erano, per così dire, una sola cosa.

Lo spettacolo, interpretato da una ventina di giovani attori della compagnia "Passi di Luce" con la regia di Niccolò Taddei e Jessica Pirrello, è adatto a tutte le età e affronta questi temi in modo leggero e divertente, con lo spirito del fumetto per ragazzi. L’appuntamento è per stasera alle ore 21.30 o in replica domani pomeriggio alle 17.30.

E’ obbligatoria la prenotazione da effettuare al link https:www.gatteatro.netprenotazione-biglietti, oppure contattando telefonicamente Nicola al 392 6090772. L’iniziativa è promossa nell’ambito della rassegna teatrale organizzata dalla locale associazione teatrale culturale Gat e gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino. Intanto la compagnia Arca Azzurra e l’associazione Gat hanno devoluto l’intero incasso (430 euro) dello spettacolo dello scorso fine settimana "I giganti della Montagna" all’UNICEF per i bambini dell’Ucraina colpiti dalla guerra, mentre oggi e domani all’esterno del teatro di Castelnuovo sarà esposta una grande "M" in memoria del teatro di Mariupol in Ucraina, recentemente distrutto dai bombardamenti.