Marcorè omaggia De Andrè: "La buona novella" alla Pergola

Prosegue fino a domenica, al Teatro della Pergola ’La buona novella’, lo spettacolo col Neri Marcorè ispirato alle canzoni di Fabrizio de Andrè. Domani e sabato, ore 21, domani,invece, ore 19. Dopo il successo di ’Quello che non ho’, l’attore marchigiano torna a confrontarsi con De André in un nuovo spettacolo di teatro canzone che fa rivivere sul palcoscenico La Buona Novella, album pubblicato dal grande cantautore genovese nel 1970. Drammaturgia e regia di Giorgio Gallione. "La Buona Novella è un’opera polifonica che mediante metafora e allegoria parla dell’arroganza del potere, il quale mal digerisce gli uomini troppo liberi di pensiero, intralcio per l’esercizio del potere stesso, sia esso familiare, religioso o politico. Eppure, nonostante i suoi limiti, ogni essere umano può compiere imprese straordinarie e dar vita a nuovi corsi ogni volta che non si pone al primo posto, ma si mette al servizio di un bene superiore, collettivo", afferma Marcorè. Con Rosanna Naddeo e con gli arrangiamenti e direzione musicale Paolo Silvestri. Voce e chitarra Giua e Barbara Casini, violino e voce Anais Drago, pianoforte Francesco Negri, voce e fisarmonica Alessandra Abbondanza.

Uno spettacolo pensato come una sorta di Sacra Rappresentazione contemporanea che alterna e intreccia le canzoni di Fabrizio de André con i brani narrativi tratti dai Vangeli apocrifi cui lo stesso autore si è ispirato: dal protovangelo di Giacomo al Vangelo dell’Infanzia Armeno a frammenti dello Pseudo-Matteo. La drammaturgia aggiunta, recitata in gran parte da Neri Marcorè, racconta l’antefatto de L’infanzia di Maria, svelandone la nascita ‘miracolosa’, e riempie il vuoto che va dall’infanzia del Cristo alla Crocifissione. Per info: 055.0763333 o sul sito www.ticketone.it