Firenze, 21 dicembre 2021 - Cambiare vita oltre i cinquant'anni. E' la storia di Marco Giacomini che, dopo aver lavorato al Nuovo Pignone e in altre società di rilevanza nazionale, stanco di occuparsi di logistica e acquisti, ma soprattutto di passare le sue giornate al chiuso di una stanza, ha deciso di diventare guida ambientale.

La decisione sofferta, anche se condivisa con la famiglia (compagna e tre figli), ha avuto bisogno della maturazione di anni, essendo un salto nell'ignoto che ha comportato un peggioramento della situazione economica.

Marco, che fin da giovane amava scoprire nuovi sentieri, forte della solidità economica derivante da anni di lavoro impiegatizio, ha potuto finalmente coronare il suo sogno dopo aver frequentato il corso indetto per Guide Ambientali dalla Regione Toscana.

Adesso accompagna italiani e stranieri, per tour operator o in autonomia, in giro per boschi e sentieri. Ha dunque fatto diventare la sua passione un lavoro.