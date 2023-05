Marco e la sua nuova vita

Abbiamo avuto la fortuna di incontrare Marco, che, alcuni anni fa, in seguito ad una grave malattia al fegato, aveva un’unica possibilità: il trapianto. Il trapianto era la luce in fondo al tunnel, la speranza di poter continuare a vivere. Da allora è iniziata l’attesa. Poi, finalmente la telefonata: "Marco, parti, è giunto il momento". L’intervento, la fase post operatoria, il ritorno alla vita normale. Oggi Marco fa jogging, corre, vive la sua vita grazie al dono di un’altra persona: "Mi piacerebbe conoscerne il nome - dice - per ringraziare i suoi familiari, ma, forse è meglio rimanere anonimi entrambi, come dice la legge". In cuor suo, Marco sarà sempre grato a colui che morendo, gli ha permesso di continuare a vivere. Come può contraccambiare? Non certo donando il sangue, ma facendo il volontario in una sede Fratres e, soprattutto, il testimonial della donazione del sangue e degli organi. Riflettiamo sull’etimologia della parola Do-na-re, dare agli altri: la morte di una persona può ridare vita e speranza a tante altre, donando reni, fegato, cornee, cuore. Perché, allora, non dare il nostro consenso alla donazione degli organi durante la richiesta della carta d’identità? Un gesto piccolo, ma veramente grande.