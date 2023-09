Ricercatore italo-palestinese in carcere, Carrai: “Sbagliato invocare la piazza”

“Con profondo rispetto per lo Stato italiano e lo Stato di Israele entro nella vicenda che riguarda Khaled El Qais. E’ sbagliato invocare la piazza in funzione anti-israeliana”. Così il console onorario di Israele Marco Carrai commenta la vicenda del ricercatore italo-palestinese attualmente in carcere in Israele. Il ricercatore è stato arrestato dalla guardia di frontiera israeliana lo scorso 31 agosto al termine di una vacanza a Betlemme.

“Italia e Israele sono amici – dice Carrai – si rispettano e hanno in comune a differenza di altri Paesi lo stato di diritto come base del fondamento civile e democratico. Mi duole constatare che da parte di qualcuno si invochi la scesa in piazza e la mobilitazione per la liberazione di Khaled El Qais trattenuto, ad oggi non illegalmente, dalle autorità israeliane”.

E poi prosegue: “Fanno bene le autorità italiane preposte a chiedere lumi sul percorso giuridico e il rispetto di tutte le regole processuali e di garanzia personale, fanno meno bene coloro che invocano la piazza alimentando ancora una volta lo spirito anti israeliano.”