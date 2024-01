Marciapiede di via Mazzini. L’intervento di sistemazione

Finalmente viene sistemato il marciapiede di via Mazzini. Sulla parte sinistra della strada, in discesa andando verso piazza Accursio, sarà totalmente rifatta la pavimentazione. Non solo: gli operai stanno anche effettuando una scrupolosa verifica e controllo degli impianti di smaltimento delle acque meteoriche. L’intervento durerà circa 70 giorni per una spesa di circa 150 mila euro. Sarà realizzato a step, per limitare i disagi. Ma andava fatto: il camminamento protetto è fondamentale per collegare piazza Buondelmonti con piazza Accursio da Bagnolo. Il cantiere, spiega l’assessore ai lavori pubblici Marco Canuti, "fa parte progetto di riqualificazione del nostro centro storico. L’obiettivo è migliorare sia l’aspetto estetico che la funzionalità delle strade e marciapiedi".

Ma.Pl.