Marcia per la scuola. La sinistra si unisce. Migliaia in piazza con l’ombra anarchici

Un momento della manifestazione antifascista di martedì scorso

Firenze, 4 marzo 2023 – La (presunta) nuova ’santa alleanza’ della sinistra italiana – con Elly Schlein fresca del trionfo alle primarie dem, il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte – per il quale il Partito Democratico, ora a trazione più barricadera e con sbilanciamento netto a sinistra, inizia a essere un interlocutore sondabile – e, infine, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, possibile punto di saldatura tra i due – fa le prove generali oggi proprio a Firenze con la maxi manifestazione in difesa di scuola e Costituzione (promossa dai sindacati dopo il pestaggio ad opera di alcuni giovani di destra davanti al liceo Michelangiolo due settimane fa) in un sabato che, per decine di migliaie di persone attese al corteo, la concomitanza con la sfida tra Fiorenina e Milan al Franchi e alcuni aggiustamenti al cantiere del tram sui viali, si preannuncia da bollino ’rossissimo’.

Difficile azzardare una previsione esatta sul numero di manifestanti che si raduneranno (o almeno cercheranno di avvicinarsi) oggi dalle 14 in piazza Santissima Annunziata.

Secondo le stime più rosee al corteo potrebbero partecipare addirittura più di 40mila persone, con tantissimi pullman in arrivo da ogni angolo della Toscana e da altre regioni.

PERCORSO E PROGRAMMA

Il servizio d’ordine del corteo organizzato da Flc Cgil, Cisl e Uil Scuola – al quale prenderanno parte anche il sindaco Dario Nardella e il governatore Eugenio Giani, oltre al leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e, come annunciato ieri, a una delegazione di Italia Viva guidata dall’ex ministra Teresa Bellanova – è affidato a uomini esperti del sindacato.

Tuttavia a turbare i sonni della vigilia c’è lo spettro degli infiltrati. Non è da escludere infatti che qualche cane sciolto, o anche gruppi organizzati – anarchici in primis – possa cercare di intrufolarsi nel corteo per creare disordini. Il percorso è piuttosto breve ma comunque ’delicato’ dal punto di vista della gestione dei flussi.

Niente viali di circonvallazione o grandi direttrici che permetterebbero di ’spalmare’ comodamente i manifestanti. La manifestazione si snoderà esclusivamente in centro, tra Sant’Ambrogio e Santa Croce attraverso strade non esattamente idonee ad accogliere eventuali folle oceaniche.

Il corteo, come detto, muoverà dopo le 14 da Piazza Santissima Annunziata dirigendosi in via della Colonna (con passaggio simbolico davanti al Miche) per poi attraversare piazza d’Azeglio, via della Mattonaia, via Santa Verdiana, via dell’Agnolo, via dei Macci, via Ghibellina, via delle Conce, via San Giuseppe, via delle Casine, Lungarno della Zecca Vecchia, Piazza Cavalleggeri, Corso Tintori, via Magliabechi per poi terminare in piazza Santa Croce. Inevitabile qualche disagio per la circolazione, anche e soprattutto dei mezzi pubblici.