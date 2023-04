Marcia ambientale Il comitato mugellano contro l’impianto eolico

Domenica 23 Aprile il Comitato per la Tutela del crinale mugellano (Ctcm) organizza una marcia contro l’impianto eolico Monte Giogo di Villore, definita "Marcia di liberazione dei crinali dell’Appennino da siti industriali". Affermano gli organizzatori: "In questi primi mesi dell’anno stanno arrivando le lettere di esproprio dei terreni che saranno coinvolti dai lavori. L’apertura dei cantieri è alle porte". La marcia di protesta partirà da piazza della Repubblica a Dicomano alle 9:30 e arriverà a Vicchio. Per informazioni [email protected] N.D.R.