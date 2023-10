Sla, il 18 e 19 novembre torna la maratona di nuoto di 24 ore

Firenze, 26 ottobre 2023 - Torna a Firenze il 18 e 19 novembre la maratona di nuoto di 24 ore per le persone con Sla: è la nona edizione di 'Una vasca per Aisla Firenze' che si svolgerà all'impianto dell'Unione Sportiva Africo San Marcellino. In contemporanea ci sarà anche un evento analogo a Prato. "Abbiamo superato anche gli anni duri della pandemia - ricorda la presidente di Aisla Firenze Barbara Gonella - e non abbiamo mai mollato, per tutti i malati di Sla e le loro famiglie, oltre 100 nel territorio, che hanno trovato in Aisla Firenze persone che hanno accolto la loro sofferenza e che offrono quotidianamente un aiuto competente e soprattutto umano attraverso servizi domiciliari, terapie, consulenze, tutela. È necessario un lavoro di squadra per lottare contro un mostro come la Sla. Le istituzioni sanitarie e politiche devono fare la loro parte, noi volontari di Aisla facciamo la nostra: la collettività può fare tantissimo sostenendo l'associazione con donazioni e partecipando alla maratona di nuoto di 24 ore, nuotando una vasca per Aisla Firenze il 18 e 19 novembre". Per l'assessore allo Sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione si tratta "di un progetto importante che porta in acqua una staffetta di solidarietà di 24 ore. Siamo al fianco di Aisla perché è necessario tenere alta l'attenzione su una malattia che colpisce tantissime persone e le loro famiglie". Secondo il presidente del Consiglio comunale di Firenze Luca Milani "è importante l'attività di Aisla che è riuscita ad avere tante forme di collaborazione che per questa iniziativa si sono unite per Una vasca per Aisla Firenze", il presidente toscano della Federazione italiana nuoto Roberto Bresci aggiunge che "l'acqua e il nuoto sono gli elementi che ci accomunano in questo evento straordinario, ma il percorso che vogliamo fare insieme deve andare ben al di là di questa ventiquattro ore".