Maratona Giotto Jazz Festival Al via con Matteo Mancuso

Quattro giorni ricchi di musica e non solo nel paese natale di Giotto, dove da oggi a domenica si svolge il Giotto Jazz Festival, con concerti, eventi, aperitivi, mercatini. Si comincia con l’atteso concerto di Matteo Mancuso, uno tra i più talentuosi musicisti emergenti della scena jazz e rock internazionale. "Non voglio dimenticare il motivo per cui ho iniziato a suonare: che è divertirmi". Il chitarrista siciliano, classe 1996, che abbina una gran tecnica a una portentosa velocità d’esecuzione, ribadirà il concetto, conquistando il pubblico con la sua tecnica fingerpicking (suona la chitarra senza plettro). Matteo sarà protagonista al festival in trio e, con Stefano India al basso e Giuseppe Bruno alla batteria stasera alle 21,30 sul palco del Giotto presenterà in anteprima alcuni brani del nuovo album. Il festival, promosso dal Comune di Vicchio e Jazz Club of Vicchio insieme a Music Pool, prosegue domani con il live dell’Emmet Cohen Trio, guidato dal poliedrico pianista e compositore, Emmet Cohen, figura cardine del jazz della sua generazione e vincitore degli American Pianists Award nel 2019, che con Kyle Poole alla batteria e Phillip Norris al basso proporrà un repertorio dove la tradizione incontra il futuro del jazz. Si prosegue alle 23,30 alla Saletta Muzio Cesari con l’after show Altera Night.

Giovanni Ballerini