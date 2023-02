Maps ti guida Ma serve consapevolezza

Maps è il navigatore più utilizzato: nato come sito internet e diventato una app nel 2007, Maps nasce da un’idea indubbiamente geniale e ha reso la vita delle persone più semplice. Sono comparsi poi molti "fratelli" di questa app.

Maps & Co. hanno tanti pro, ma pensiamo mai ai contro? Ti permetteno di trovare sempre la strada: e se ti scarica il cellulare? Non devi pensare al tragitto, basta seguire le indicazioni le indicazioni vocali Comodo, ma ti lasci prendere dai tuoi pensieri, abbassi l’attenzione. Ti dicono loro la strada migliore per arrivare in un luogo, ma può sempre capitare un imprevisto. Anche le app più affidabili non sono infallibili…. Sanno dove ti trovi, lo sanno sempre! Anche quando non glielo chiedi. Conoscendo la serie delle tue richieste ti danno suggerimenti su tutto. Guidando le tue scelte le indirizzano e le limitano. Nessuno può negare quanto maps e simili siano utili. Dipende però da noi, da un utilizzo consapevole di un buono strumento, e fare in modo che la sua utilità non si trasformi in dipendenza.