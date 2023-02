Le attività di "Concentriamoci" si articoleranno in tre fasi: nella prima, già partita e ora in corso, sarà realizzata una ricognizione dei soggetti, delle reti e delle buone pratiche riguardanti il centro e l’area del Campus Sesto; saranno inoltre mappati i locali sfitti e analizzati gli strumenti urbanistici. Tra aprile e maggio si passerà alla fase di ascolto della cittadinanza, sia attraverso interviste a residenti, studenti e lavoratori, sia predisponendo postazioni mobili e laboratori di confronto. Alla terza e ultima fase si arriverà in estate, con la sintesi delle indicazioni emerse e la condivisione nella cabina di regia degli obiettivi di breve, medio e lungo termine.