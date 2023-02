"Manutenzioni inesistenti sulle strade delle frazioni"

di Fabrizio Morviducci

"Buche dappertutto, zero illuminazione, e adesso anche la strada di accesso alla frazione da via Calcinaia chiusa". Protestano i residenti di San Martino alla Palma, per le carenze manutentive del territorio e del borgo. Si sono ritrovati in piazza per una protesta, per farsi sentire e chiedere in intervento in tempi brevi. Da tempo su questo versante delle colline di Scandicci è aperta una vertenza tra residenti e amministrazione comunale, proprio per la necessità di risolvere alcuni nodi importanti come la qualità delle strade e l’illuminazione.

"Da tempo – raccontano i residenti – chiediamo la manutenzione delle strade di accesso a San Martino, in particolare da Rinaldi e la sistemazione dell’illuminazione pubblica. Sono mesi che questi interventi così necessari non vengono realizzati. Una battaglia assurda; l’illuminazione stradale è necessaria per garantire la sicurezza a chi guida o passeggia nelle ore notturne, ma anche come prevenzione per i furti". Attenzione anche a via Calcinaia, dopo il crollo del muro a retta della strada, è ancora attivo il provvedimento di chiusura; per salire a San Martino a questo punto c’è un’unica via. "Non abbiamo avuto notizie – raccontano i cittadini – la strada è ancora chiusa e non sappiamo per quanto tempo. Non vorremmo che anche questo nuovo problema diventasse ‘a tempo indeterminato’ come tutti gli altri".

La risposta è arrivata dal vicesindaco, Andrea Giorgi. "La questione di via Calcinaia – ha detto – è all’attenzione dei nostri tecnici. Il cedimento della strada non è avvenuto per dissesto idrogeologico, ma per un incidente stradale. Abbiamo accertato che il furgone uscito di strada in quel punto si è portato dietro il muretto che teneva l’asfalto. Nei giorni scorsi i tecnici hanno effettuato un sopralluogo, i tempi non sono ancora quantificabili, visto che per ricostruire servono diverse indagini geologiche, un progetto di sistemazione e successivamente l’assegnazione dei lavori".

Lavori in partenza anche per quanto riguarda gli altri due interventi richiesti dai residenti. "Abbiamo già finanziato – ha detto ancora Giorgi – il rifacimento della strada che da Rinaldi porta a San Martino. In questi giorni firmeremo il contratto con la ditta, dopodiché i lavori potranno partire. Anche per quanto riguarda l’illuminazione, martedì scorso sono arrivati i nuovi pali che sostituiranno quelli vecchi e malmessi. Anche in questo caso siamo in dirittura".