Manufatti abusivi in area vincolata. Due denunciati

Nuovi abusi edilizi a Campi Bisenzio. Li hanno scoperti i carabinieri Forestali di Ceppeto, effettuando un controllo in via Lungagna, nel Parco della Piana, all’interno di un lotto di terreno rurale che rientra nella Zona speciale di conservazione e della Zona di protezione speciale "Stagni della Piana Fiorentina e Pratese". I militari hanno trovato cinque manufatti realizzati ex novo, con tanto di impianto elettrico. Eppure, in base a quanto emerso dalle indagini, in Comune non erano state presentate richieste o comunicazioni. Infine, la zona ha la funzione di cassa di espansione idraulica per contenere le acque dei corsi d’acqua in caso di piena, evitando allagamenti nei contri abitati. Per questo motivo, al suo interno, è vietata la costruzione di qualunque tipo di manufatto, così come l’alterazione dell’assetto morfologico dei terreni e quanto possa essere d’impedimento al regolare deflusso delle acque. Al termine dei controlli, due persone sono state segnalate all’autorità giudiziaria per aver realizzato manufatti abusivi, in violazione del Testo unico dell’edilizia e in applicazione della legge regionale toscana 30 del 2015, per la mancanza di valutazione di incidenza. Infine è scattata una sanzione amministrativa pari a 3mila euro.