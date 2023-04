Manto d’asfalto a Casellina Ma resta il fango

di Fabrizio Morviducci

Manutenzione stradale a Casellina, ma manca ancora all’appello il parcheggio fangoso di via Zandonai. L’amministrazione ha dato il via a una serie di interventi di manutenzione straordinaria nel quartiere, tra Largo Spontini, e le vie Cimarosa, Pacini e Pantano. L’obiettivo dell’intervento è quello di rimettere in sesto strade e marciapiedi e la riqualificazione arborea del giardino tra Spontini e Cimarosa: in questo caso il progetto prevede la sostituzione dei pini, non più compatibili nel contesto urbano, con alberi di altre specie maggiormente idonee tra cui tigli, querce e platani. Il costo dell’intervento è di quasi trecentomila euro (273.110 per l’esattezza). Resta invece un problema per il parcheggio in mezzo alla terra tra Largo Spontini e via Zandonai. Inconcepibile per una città del 2023; sono anni che i residenti protestano e chiedono al Comune di mantenere le promesse e attivarsi per risolvere l’annoso problema del terreno privato in mezzo alle case. Ogni volta che le piogge abbondanti rendono l’area una palude, il risultato è fango in mezzo alla strada e sporcizia ovunque. Su quel terreno era previsto un progetto di trasformazione urbanistica, ma non è stato mai realizzato.

Nell’attesa che venga trovata una soluzione, ai residenti non resta altro da fare che aspettare, e subire fango d’inverno e polvere d’estate. Situazione ancora più inconcepibile visto che l’intervento avviato riporta molte strade a nuova vita. Nello specifico in via Cimarosa, nel tratto compreso tra le vie Baccio da Montelupo e via del Pantano, il progetto prevede il rifacimento dei marciapiedi, il risanamento della carreggiata nel tratto tra Baccio da Montelupo e Pacini, oltre che nel tratto antistante largo Spontini danneggiato a causa della presenza delle radici dei pini.

In via Pacini invece, nel tratto compreso tra via Bassa e via Cimarosa, i lavori riguarderanno il rifacimento dei marciapiedi e il risanamento della carreggiata. In largo Spontini, oltre al rifacimento dei marciapiedi e al risanamento della carreggiata, anch’essa danneggiata a causa dei pini, sono previsti i lavori nel giardino, che assieme alla riqualificazione arborea riguardano anche la realizzazione dell’impianto di irrigazione, la sostituzione dei cordonati e delle zanelle, la realizzazione di percorsi pedonali in conglomerato e la nuova perimetrazione di alcune aiuole. Completano il quadro, in largo Spontini interno e in via del Pantano, il rifacimento dei marciapiedi e la fresatura della carreggiata. Tutte le strade interessate dai lavori saranno riasfaltate al termine degli interventi.