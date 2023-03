Manovre pre-elettorali: il Pd punta su tre nomi Ma la coalizione non c’è

Tempo scaduto per le primarie di coalizione lanciate dal Pd. La sera del 28 febbraio, termine ultimo per le candidature, sul tavolo del partito sono arrivati tre nomi. C’è Riccardo Lazzerini: attuale presidente dell’Ente Festa dell’Uva è da tempo ormai il più papabile alla corsa per primo cittadino per i Dem. E ci sono altri due nominativi un po’ a sorpresa. Il primo è Angela Cappelletti, attuale consigliere comunale; era la segretaria comunale quando a inizio dicembre c’è stata la frattura con la fuoriuscita di numerosi pezzi forti del partito, a partire da Aramini che a maggio correrà come candidato sindaco per una lista civica sostenuta anche da Italia Viva. Terzo nome in lizza è infine Andrea Mayer: da tempo nel Pd, è stato in queste ultime settimane il portavoce del comitato che ha sostenuto la candidatura Schlein.

Nessuna candidatura è arrivata da altre forze politiche di una futura coalizione, ossia il Coraggio di Cambiare, attualmente nel gruppo di maggioranza "Impruneta Comune Aperto" insieme ai Dem, e neanche dal Movimento 5 Stelle, ora all’opposizione, visto che la vittoria della Schlein apre definitivamente le porte a un’alleanza. I nomi per le primarie dunque ci sono. Ma si faranno? Non è detto. Il nome di Lazzerini è molto forte rispetto agli altri due e, salvo stravolgimenti, la sua vittoria alle urne di coalizione sembra scontata. Si potrebbe dunque puntare su un accordo per convogliare tutti su un unico candidato. Il partito locale e metropolitano porteranno la questione nelle mani del neosegretario regionale Emiliano Fossi.

Manuela Plastina