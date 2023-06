Manovra da quattro milioni di euro Bonus per affitti ed energia Lavori nelle scuole e sulle strade

Oltre quattro milioni di euro da destinare a una serie di servizi e attività per il territorio. Le risorse sono arrivate con l’approvazione, nell’ultimo consiglio comunale, della proposta di variazione di bilancio che permetterà di attivare tutta una serie di opere in settori diversi: "Grazie all’avanzo certificato dal rendiconto 2022 approvato lo scorso 16 maggio – sottolinea l’assessore al Bilancio Massimo Labanca – grazie a numerosi interventi di razionalizzazione delle spese e all’estinzione anticipata del disavanzo dovuto al riaccertamento straordinario del 2015, nei prossimi mesi avremo a disposizione ulteriore capacità di spesa, pur se ci si trova in un momento di particolare difficoltà economica generale".

Tra gli interventi di maggior rilievo c’è il ripristino del contributo affitti, con un primo finanziamento di 150mila euro, dopo la cancellazione della misura da parte del Governo: "Ci auguriamo – prosegue Labanca – che ulteriori risorse possano arrivare anche da Stato e Regione per poter garantire il beneficio a livelli analoghi rispetto al passato, ma abbiamo voluto muoverci con fondi propri da subito, perché è oggi che la crisi morde più forte ed è oggi che la Politica deve sentirsi chiamata a dare risposte".

Sempre nell’ambito della manovra approvata 300mila euro saranno destinati a lavori di efficientamento energetico degli alloggi Erp e alla ristrutturazione delle case ‘popolari’ che via via andranno a liberarsi, così da poter esser messe a disposizione dei nuovi assegnatari nel più breve tempo possibile. Oltre 800mila euro saranno destinati alla manutenzione delle scuole, del verde e degli impianti sportivi, mentre ammontano a 500mila euro i fondi destinati alla manutenzione delle strade e all’efficientamento energetico della pubblica illuminazione.

Ulteriori risorse sono state stanziate per le attività culturali, per i prossimi eventi in città e per il completamento dei lavori alla ex-Lucciola, fermi ormai da diversi mesi. Misure, queste, cui plaudono due forze di maggioranza: Per Sesto che parla senza mezzi termini di "un risultato che guarda al futuro della nostra comunità" e Sinistra Italiana che, nell’elencare i progetti in ponte, considera un investimento per il futuro gli interventi per la ristrutturazione delle scuole del territorio.

Sandra Nistri