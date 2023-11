Mano tesa dei 150 bimbi della ’Desiderio da Settignano’

La solidarietà non si ferma. Centocinquanta scolari della Desiderio da Settignano e i loro genitori, ieri mattina, si sono ritrovati a Villa Arrivabene per consegnare viveri e giocattoli per le famiglie alluvionate di Campi Bisenzio. All’iniziativa – organizzata dalla storica Fratellanza Militare di Firenze e dal Quartiere 2 – hanno partecipato il presidente della pubblica assistenza, Giovanni Ghini, e quello del Q2 Michele Pierguidi. Per la popolazione della Piana, che a causa di ’Ciaran’ hanno perso tutto, è stato raccolto materiale di ogni genere che nei prossimi giorni verrà smistato a chi ne ha più bisogno. "Oggi (ieri, ndr) abbiamo voluto insegnare ai più piccoli che i gesti di solidarietà e di collettività sono comunque parte del nostro essere società", ha detto il presidente Ghini. I beni di prima necessità raccolti a Villa Arrivabene sono stati caricati sui fuyrgoni della Fratellanza Militare che fin dalle prime ore dell’emergenza si è subito attivata con mezzi e uomini.