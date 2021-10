Firenze, 29 ottobre 2021 – Un 'Manifesto per le donne protagoniste in sanità'. Sarà presentato il prossimo 6 dicembre, in Senato. L'annuncio è stato dato nel corso della tavola rotonda 'La Community delle donne incontra le principali organizzazioni della sanità' che si è svolta nell'ambito del Forum Sistema Salute, organizzato da Koncept, che si chiude oggi alla Leopolda. Il Manifesto, scritto dalla 'Community delle donne protagoniste in sanità”, intende fornire alla politica, anche in vista dell’attuazione del Pnrr, una serie di proposte per dar vita a un sistema più aperto alla componente femminile, che è maggioranza in dati assoluti, ma ancora una minoranza nelle posizioni di vertice.

"Esporremo il documento elaborato in mesi di tavoli e confronto all’interno della Community - ha spiegato la coordinatrice della Community, Monica Calamai, intervenendo all'incontro moderato dalla direttrice de 'La Nazione' Agnese Pini – ma il nostro percorso non è limitato al Pnrr. A breve intendiamo trasformare la Community, formata da donne che ricoprono posizioni di vertice nel settore, in un'associazione, per fare anche attività di lobbying”. “Ci sono ancora dei gap importanti da superare”, ha sottolineato la coordinatrice. “Basti pensare che nella sanità abbiamo una prevalenza femminile ma posti apicali occupati ancora prevalentemente da uomini. Vogliamo una società mista ma che si deve riposizione e costruire un percorso che porti veramente alla parità di genere".

Lucia Aleotti, vicepresidente di Farmindustria, ha parlato dell'importanza delle donne, che in particolare nella farmaceutica hanno trovato spazi rilevanti: oltre il 40% degli addetti è donna e si sale a più del 50% nella parte della 'ricerca e sviluppo'. "Moltissimi direttori di stabilimento sono donne ed è un dato che non si trova in molti settori", ha rilevato, sottolineando le peculiarità delle donne, che hanno "costanza, capacità di non mollare mai, resistenza alle frustrazioni e la capacità di capire che nessuna area della sanità e dell'economia è un silos", ma parte di un sistema.

Al dibattito ha preso parte anche Giovanni Migliore, presidente di Fiaso, per il quale la parità di genere non deve passare "attraverso meccanismi automatici, ma serve una assunzione di consapevolezza della classe dirigente del contributo che la parità di genere può offrire a tutta la società".

Anche le donne devono però essere capaci di conquistarsi maggiori spazi secondo Emanuela Omodeo Salè, responsabile scientifica di Sifo: "Le donne hanno grande intelligenza emotiva, sanno gestire meglio lo stress e le loro grandi capacità devono trovare riscontro in modo equo nella carriera. Ma anche le donne dovrebbero imparare un po' di più a fare gioco di squadra".

“Un grande peso dell'emergenza del Covid – ha spiegato Lorena Martini, dirigente professioni sanitarie, Agenas - è ricaduto sulle spalle delle donne, ma la pandemia ha portato anche una novità a favore della parità di genere: Sembrerebbe infatti che ci sia stata un cambiamento, con un aumento dell'approccio di genere in aumento del 25%”.

“La biologia è donna, l'80% degli iscritti è donna ma ai vertici ancora questo non arriva. La competenza è anche donna, oltre che uomo. Dobbiamo integrarle nei ruoli che contano”, ha concluso Stefania Papa, consigliera dell'Ordine nazionale dei biologi.

