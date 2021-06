Firenze, 26 giugno 2021 - Piazza Santa Croce gremita, come non si vedeva dai tempi pre Covid, a Firenze, per la manifestazione nazionale unitaria dei sindacati 'Ripartiamo, insieme. Con il lavoro, la coesione e la giustizia sociale per l'Italia di domani', che si è svolta in concomitanza con Bari e Torino.

Ovunque sventolano le bandiere di Cgil, Cisl e Uil, e in piazza ci sono delegazioni di lavoratori, tutti muniti di mascherina, che arrivano dalle varie regioni del centro Italia, dal vicino Lazio alla più lontana Sardegna. Sul palco hanno preso la parola i lavoratori, portando le loro testimonianze, e i segretari locali in attesa dell'intervento del segretario nazionale della Cisl, Luigi Sbarra. Nel corso degli interventi è stato anche ricordato il sindacalista Sì Cobas morto recentemente mentre manifestava insieme ai lavoratori. In piazza anche una decina di contestatori, appartenenti all'area antagonista.

Morti sul lavoro

"Basta con le tante morti sul lavoro, abbiamo presentato le nostre proposte per fermare questa strage, questa lunga scia di sangue, questo continuo bollettino di guerra. Dobbiamo obbligare governo e associazioni datoriali a investire di più per la qualità, la dignità, la sicurezza e la tutela del lavoro. Dobbiamo fare di più insieme", ha detto il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra dal palco della manifestazione.

Blocco dei licenziamenti

"Oggi ci mobilitiamo - ha detto Sbarra - perché il governo torni sui suoi passi e proroghi almeno fino al 31 ottobre l'uscita dal blocco dei licenziamenti. L'uscita da questo blocco può provocare uno tsunami sociale".

Pensioni e scalone

"Nel 2022 ai lavoratori italiani si presenterà uno scalone di ulteriori cinque anni che allungherà l'età pensionistica. Dobbiamo neutralizzare tutto questo, non ce lo possiamo permettere. Abbiamo presentato la nostra proposta al ministro del Lavoro e al governo; Aspettiamo di essere convocati ma va fatto presto; Dobbiamo introdurre elementi di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro, a partire da 63 anni; 41 anni di contributi sono sufficienti a godersi il sacrosanto diritto alla pensione", ha detto ancora il segretario Cisl.

