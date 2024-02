Firenze, “Palestina libera, no genocidio”: in 200 manifestano di fronte alla Rai

Firenze, 15 febbraio 2024 – Più di 200 persone hanno partecipato al presidio di solidarietà con il popolo palestinese davanti alla sede Rai di Firenze: i manifestanti, con bandiere palestinesi e dei movimenti della sinistra radicale, criticano la linea della Tv di Stato sull'azione di Israele nella striscia di Gaza, con cori come «Fuori Israele dalla Rai» e «Palestina libera».

La manifestazione per Gaza davanti alla Rai di Firenze (New Press Photo)

Non si registrano incidenti con le forze dell'ordine. Tante le sigle che hanno partecipato al presidio. “Potete investire quanti soldi volete nella vostra propaganda da quattro soldi, non ci renderete servi e non ci fermerete”, ha detto Mapi Fusi (Potere al Popolo).