Firenze, 25 febbraio 2023 – Manifestazione per la pace davanti agli Uffizi, organizzata dalla rete delle realtà di Europe For Peace Firenze che ha aderito alla mobilitazione lanciata a livello internazionale con una catena umana intorno alla Galleria degli Uffizi.

"Un luogo straordinario da cui chiedere il cessate il fuoco, il dialogo e i negoziati di pace per costruire un'Europa sicura e pacifica per tutti, con poche ma chiare parole d'ordine: cessate il fuoco subito; l'Onu convochi una conferenza internazionale di Pace; sì al negoziato, no all'invio di armi", si legge in un comunicato. Tra i presenti anche la deputata del Pd, Laura Boldrini.