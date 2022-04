La manifestazione a favore dei curdi il 30 aprile in piazza San Firenze

Firenze, 27 aprile 2022 - Il coordinamento Toscana per il Kurdistan fa sapere che è stata convocata una manifestazione a Firenze per sabato 30 aprile alle ore 15 in piazza San Firenze. Lo annunciano Giulia Chiarini e Claudio Barbi del Coordinamento "per denunciare l'inasprirsi dell'offensiva militare turca in Kurdistan. L'iniziativa vuole denunciare l'azione di repressione portata avanti dalla Turchia nei confronti dei curdi che chiedono l'autodeterminazione. Mentre in Occidente si dà quasi per scontato il terzo conflitto mondiale, inviando armi in Ucraina e guardando alla sola invasione russa, a Erdogan e al governo turco viene riconosciuto un ruolo di mediazione, il suo esercito prosegue i bombardamenti, estesi ormai anche a Kobane e ai campi profughi nel Kurdistan". "Tutta l'area della Siria settentrionale e dell'Iraq - spiegano - è coinvolta nel tentativo di mettere fine all'esperienza del confederalismo democratico con la violenza. Chiediamo alla comunità internazionale e alle istituzioni locali di non chiudere gli occhi, anche alla luce delle promesse del recente passato".