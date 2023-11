Attivisti bloccano l’accesso al Duomo di Firenze: “Qui non c’è nulla di bello”

Firenze, 17 novembre 2023 – Si sono schierati davanti alla porta di ingresso della Cupola del Brunelleschi, nei pressi del Duomo di Firenze, ed hanno impedito ai turisti di entrare. La motivazione è che “a Firenze non c’è nulla di bello da vedere”. Gli autori del gesto sono alcuni manifestanti per la Palestina, fra cui palestinesi ma anche esponenti di SiCobas.

Manifestanti bloccano l'accesso al Duomo

Il personale dell'Opera del Duomo di Firenze per precauzione ha bloccato tutti gli accessi alla cattedrale, tranne quello per il culto che viene molto presidiato. Lo stop all'accesso è durato circa mezz'ora, poi i manifestanti si sono allontanati. Il gruppo, circa un centinaio che si sono definiti in uno striscione come studenti e lavoratori, ha esposto cartelli e bandiere della Palestina per un certo tempo. Su uno striscione c'era scritto che "Non si può ammirare la bellezza mentre è in corso un genocidio”.

Secondo quanto si apprende, all'inizio era sembrato che si trattasse di una protesta sindacale, presumibilmente riferibile alla sigla SiCobas. Erano state udite grida, urla e slogan. Poi il personale dell'Opera del Duomo ha dovuto fronteggiare il blocco ai turisti della porta per la Cupola. Non risulta al momento che i manifestanti siano entrati nella cattedrale.