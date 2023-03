Mangini (Figc): ’Ci confrontiamo sulle proposte’

Continua la discussione sulla Riforma dello Sport con la nuova legge che sarà rivolta in particolare all’abolizione del vincolo nei tesseramenti e alle regolamentazioni del lavoro sportivo. Il Comitato Regionale Toscana Figc-Lnd ha promosso un convegno su tematiche di grande attualità nell’ottica dell’attenzione rivolta alle società.

"Un primo e importante Convegno sul tema - afferma il presidente regionale Figc, Paolo Mangini - è stato organizzato nell’ottobre scorso. Dall’inizio di febbraio ho iniziato gli incontri con le Consulte Provinciali, organo di raccordo fra le Delegazioni e il territorio, per confrontarsi e raccogliere indicazioni e contributi. Proseguirò poi con i delegati assembleari. Sabato 25 marzo organizzeremo un nuovo Convegno per aggiornare tutte le società in merito alle modifiche intervenute in questi mesi e alle proposte raccolte durante questo importante periodo. La sede è ancora da decidere e la renderemo nota a breve valutando nel migliore dei modi la location più adatta. Spero in una numerosa partecipazione e daremo spazio alle domande di tutti".

F. Que.