Mandela, chiusa parentesi. Tornano concerti e sport

Chiusa la parentesi dei vaccini, il Mandela Forum torna ad aprirsi a concerti ed eventi. Da oggi dunque cambiano luoghi e modi delle somministrazioni: gli adulti potranno vaccinarsi, dopo aver prenotato sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it, nei locali Ausl di San Salvi o sul lungarno Santa Rosa. Per i bambini invece sono previsti tre open day, il 2, 9 e 16 aprile, sempre di sabato, dalle ore 8.30 alle 12.30. In queste tre occasioni sarà possibile presentarsi senza prenotazione negli ambulatori di San Salvi. In parallelo, verranno aperte le prenotazioni tramite portale per altre date. L’ultima a utilizzare il Mandela per ricevere il richiamo anti-Covid, alle 14 di ieri, è stata Marika Grazzini, 18 anni, che si è trovata così a sorpresa al centro della festa per la chiusura dell’hub cittadino, il più grande della Toscana. A ringraziare tutti per il lavoro svolto, sono intervenuti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il prefetto di Firenze Valerio Valenti, il direttore generale della Ausl Toscana Centro Paolo Morello Marchese, il presidente dell’associazione Nelson Mandela Forum Massimo Gramigni e il direttore generale dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Gabriele Gori. "Il Nelson Mandela Forum – ha detto Giani - trasformato in tempio della salute da oltre un anno, si appresta a tornare luogo di eventi. È stato un faro di speranza e ringrazio di cuore ogni singola persona che in questi mesi lo ha animato".

"Occorre capitalizzare quanto fatto – ha detto Morello – e soprattutto il clima di unione che si è creato fra infermieri, medici e amministrativi". "Un’esperienza meravigliosa – ha proseguito Gori – per la quale ringraziamo tutti coloro che sono stati qui al servizio dei cittadini".

A commentare la chiusura anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella. "Chiude l’hub vaccinale al Mandela Forum, con 823mila dosi somministrate dall’11 febbraio 2021 – ha scritto su Twitter -. Una storia che rimarrà nelle coscienze della nostra comunità. Grazie a chi l’ha resa possibile".

Tanti i momenti ricordati ieri: dall’intervento di artisti e personaggi famosi per incoraggiare i cittadini a vaccinarsi, alla campagna dedicata ai bambini con la mascotte della Pimpa, fino agli episodi più difficili, con aggressioni e minacce dei no-vax soprattutto ai danni degli addetti al controllo. "Ci sono state fasi complesse – il racconto di Francesco Verrengia dell’agenzia Gsa – con un nostro collega picchiato, altri raggiunti da lanci di oggetti, minacce e intimidazioni, ma siamo davvero felici di aver fatto parte di questo grande sforzo collettivo".