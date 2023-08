Mancano vigili a Calenzano: la domenica salta il turno

Dal primo agosto la polizia municipale di Calenzano non effettua più il servizio domenicale (tranne in caso di particolari eventi) con l’impegno però di aumentare i turni serali. Il tema è stato al centro dell’ultimo consiglio comunale per una interpellanza del capogruppo Lega Daniele Baratti: "La decisione di una diversa organizzazione presa dalla comandante della Municipale – ha spiegato il sindaco Riccardo Prestini – ha una valenza transitoria, sino a fine anno, e dipende dalla carenza di personale, avendo 14 addetti rispetto a quella ritenuta minima di 18. Se un vigile chiede la mobilità non possiamo impedirlo". Baratti ha polemizzato fortemente: "Il Comune è a conoscenza delle mobilità e quindi deve programmare in anticipo, anche predisponendo concorsi. Togliendo il servizio la domenica graverà tutto sui carabinieri, anche per rilevare gli incidenti".