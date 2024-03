"Mancano i cartelli" Baldini protesta

Mancano i cartelli indicatori in collina. La richiesta di intervento arriva dal consigliere Luigi Baldini che ha presentato una interrogazione in consiglio comunale. Baldini suggerisce di piazzarli al quadrivio di Rinaldi e San Martino alla Palma con le varie indicazioni fra cui autostrada e FI-PI-LI, così come nell’incrocio con via di San Martino. "La situazione in collina è piuttosto complicata – ha detto Baldini – non solo per i cartelli. I residenti lamentano inoltre le numerose buche in via Lavanderia e mi chiedo se l’amministrazione non abbia valutato la possibilità di dotare di pubblica illuminazione via di Casellina, dal ponte sul Vingone al deposito petroli".