Mancano ferristi, agitazione a Ponte a Niccheri

I lavoratori del comparto operatorio di Ponte a Niccheri – infermieri e oss strumentisti – hanno indetto lo stato di agitazione cui aderiscono tutte le sigle sindacali presenti in Rsu (Cisl, Cgil, Cobas, Uil, Usb, Nursing, Nursing-up, Cub) per i continui turni oltre il normale orario, deciso dall’azienda per abbattere le liste di attesa. Ovvero, si chiede ogni 3 giorni circa, dopo un turno di 7 ore, di fare le cosiddette produttività aggiuntive, altre 5 ore di lavoro e con una sola ora di pausa, ritmi insostenibili, denunciano i sindacalisti, che causano stress agli operatori e aumentano il fattore rischio nel paziente. "A causa del turn over c’è stato un depauperamento del personale esperto strumentista, con grossi disagi per i lavoratori – spiega Simone Baldacci, Rsu di Cigl – Per il blocco delle assunzioni da due anni, non c’è ricambio di personale. Ci spaventa che l’azienda non abbia saputo dare una risposta, perché per ogni unità esperta che si perde, il nuovo ferrista ha bisogno di almeno sei mesi di formazione. I lavoratori hanno bloccato le produttività aggiuntive. Lo abbiamo fatto a malincuore: sono azioni che colpiscono i cittadini, ma lo facciamo con la coscienza di portare alla luce un problema di sicurezza e organizzazione". Domenico Mangiolo, Cobas, riferisce che la questione era già stata sollevata nel 2019; il mancato ascolto da parte dell’azienda, inizialmente giustificabile con l’emergenza Covid, persiste: la tematica si inserirebbe in più ampio contesto di mancanze sulla sicurezza (esposizione radiologica, sanificazione, scarsa formazione specialistica...) sia per operatori che per pazienti.

Carlo Casini