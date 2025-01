Manager e venditori. Pandora offre contratti

Pandora, azienda danese attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di gioielli, è alla ricerca di figure professionali per i suoi negozi

in Toscana. Si cercano, tra gli altri, un area manager commerciale per la regione e addetti alle vendite.

Per il profilo manageriale, l’azienda richiede almeno

tre anni di esperienza nel ruolo o come store manager, una solida conoscenza di tutti gli aspetti del retail, inclusa la gestione delle categorie, le operazioni,

il marketing e il brand. Sono inoltre indispensabili forti capacità analitiche e attenzione ai dettagli. Per chi cerca un primo approccio al mondo del lavoro, sono inoltre disponibili opportunità di tirocinio come addetto alle vendite nei negozi di Lucca, Viareggio, Campi Bisenzio, Empoli e Cascina. Per maggiori informazioni: careers.pandoragroup.com/job.