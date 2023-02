Mamma Lingua, storie per tutti

Storie per tutti, nessuno escluso. Un progetto interculturale dall’Associazione italiana biblioteche rivolto a a genitori e bambini da 0 a 6 anni che promuove la lettura condivisa in famiglia in lingua madre. L’incontro di giovedì prossimo alle 17 alla biblioteca comunale è gratuito e ha l’obiettivo di far conoscere il progetto e i benefici del plurilinguismo in età evolutiva, ed è rivolto a genitori, educatori e insegnanti. I bambini, eventualmente presenti, saranno intrattenuti con letture e laboratori di disegno. L’incontro sarà svolto da Cristina Bartoli, pedagogista, bibliotecaria Aib e operatrice del progetto Mamma Lingua. Incontro gratuito su prenotazione allo 055645879 - 645881.

Per informazioni: biblioteca comunale di Bagno a Ripoli, via di Belmonte 38; indirizzo di posta elettronica: [email protected]