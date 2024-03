Maltratta la mamma novantenne, arrestato

Firenze, 19 marzo 2024 – Maltrattamenti frequenti in casa e non solo ai danni dell’anziana mamma 90enne: arrestato il figlio 54enne.

Succede a Firenze, nella zona di Oltrarno, dove l’arresto è stato eseguito nei giorni scorsi.

Particolarmente grave l’episodio di qualche settimana fa, quando il 54enne, probabilmente ubriaco, ha preso a calci la porta dell’appartamento; la madre era dietro la porta socchiusa e il colpo della porta in fronte l’ha fatta cadere a terra. Un fatto che ha portato l’uomo a essere indagato anche per lesioni aggravate. Il gip ha disposto la custodia in carcere, dove è stato accompagnato dagli agenti del commissariato di Oltrarno.