Malumori nella coalizione. La proposta di Sì agita i Democratici: "Irpef più alta per i ricchi"

di Niccolò Gramigni

FIRENZE

Non è tutto oro quello che luccica. Il vento di Iv che continua a essere insistente non è l’unica problematica all’interno della coalizione di centrosinistra che sta facendo quadrato attorno alla candidatura di Sara Funaro per le comunali di Firenze. Così, all’interno di una innocua riunione della coalizione per discutere di politiche sociali, è emersa qualche crepa tra Pd e Sinistra Italiana in relazione al Piano casa e al suo finanziamento. Alla riunione hanno preso parte Pd, Sì, Azione, Europa Verde, Movimento Azione Laburista, Volt, Più Europa. Sinistra Italiana ha avanzato una proposta durante la riunione, "la rimodulazione in senso progressivo dell’addizionale Irpef comunale" che non è piaciuta ai vertici Pd. Per niente. La mossa di Sinistra Italiana ha fatto scattare qualche malumore nella sede dem di via Forlanini e non è casuale: durante la riunione interna di venerdì tra Pd e Si, i secondi hanno ‘accusato’ i primi di aver creato tavoli paralleli con altre forze politiche, ovvero con i renziani, e i Democratici hanno cercato di buttare acqua sul fuoco. È stato garantito che non esiste un lavoro di questo tipo, tanto che Sì, al termine dell’incontro, ha parlato di "garanzie ricevute dal Pd". Tuttavia le continue sirene di un accordo Pd-Iv e di una strada da percorrere insieme per sconfiggere la destra hanno convinto i vertici di Sinistra Italiana a far uscire la proposta sull’Irpef. Non proprio ciò che si aspettava il Pd. È una frattura? Troppo presto per definirla in questo modo. Ma è il segnale di un malumore crescente.

E i malumori possono provocare conseguenze pericolose nell’anno delle elezioni. "La discussione sulle politiche sociali è stata positiva, Funaro ha fatto una panoramica su ciò che è stato fatto in passato e sulle prospettive future – ha inizialmente dichiarato il segretario cittadino di Sinistra Italiana Vincenzo Pizzolo -. Abbiamo apprezzato le parole di Funaro, ha detto chiaramente che le questioni sociali ed abitative devono essere il tema che caratterizza candidatura e coalizione". Molto bene.

Ma poi Pizzolo ha detto di aver "avanzato la rimodulazione in senso progressivo dell’addizionale Irpef comunale in senso progressivo chiedendo un contributo maggiore ai redditi alti", sopra i 100mila euro. "Tuttavia ci chiediamo come si possa conciliare il tema con alcuni soggetti politici, come Iv, che hanno sempre fatto della difesa dei redditi più alti un loro cavallo di battaglia e che al contempo però hanno attaccato, con dichiarazioni pesanti e non eleganti, la figura di Funaro. Penso alle frasi di Renzi sui morti di freddo in città o ai riferimenti alla piccola Kata".

Il messaggio è arrivato forte e chiaro: la proposta di Sì imbarazza il Pd e pone la questione del rapporto con Iv. Per il segretario dem Andrea Ceccarelli "qualsiasi ipotesi relativa ad incrementi o ritocchi sull’aliquota Irpef si pone non in linea con quella che è la politica seguita fino ad oggi: il modello Firenze è infatti quello con l’Irpef comunale più basso d’Italia e vogliamo mantenerlo". Il mare è tutto meno che calmo.