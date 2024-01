Maltrattamenti ai genitori . Arrestato un 38enne di Scarperia

Lo scorso sabato un 38enne di Scarperia è stato arrestato in quanto ritenuto responsabile di maltrattamenti ai propri genitori; che già in passato si erano rivolti alla locale stazione carabinieri per denunciare i comportamenti violenti e le continue richieste di denaro da parte del figlio. Questa la cronaca dell’ultimo brutto espisodio: il giorno dell’Epifania l’uomo si è scagliato ancora una volta contro la madre, afferrandola al collo e sferrandole dei colpi con la mano in varie parti del corpo; procurandole lesioni per fortuna piuttosto lievi (o almeno così sono state giudicate, dopo una visita, dal medico del 118 intervenuto sul luogo). Una reazione comunque molto violenta, quella del figlio; e così, visto anche che non si trattava di un episodio isolato, i militari della stazione di Scarperia hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato, contestandogli i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali. Il 38enne è stato quindi portato al carcere fiorentino di Sollicciano, in attesa del provvedimento di convalida da parte del giudice. I poveri genitori, come detto, altre volte avevano presentato denunce per i comportamenti del figlio, dalle quali erano anche scaturite indagini. In quei casi, però, alla conclusione delle indagini, non erano seguiti provvedimenti da parte della procura nei confronti del loro figlio; fino a quest’ultino grave episodio. Non è comunque la prima volta che accadono fatti del genere in Mugello. Solo pochi giorni fa, un 43enne è stato arrestato con l’accusa di stalking nei confronti della ex compagna; accusato anche di aver minacciato e aggredito il fratello della donna.

Nicola Di Renzone