Maltempo, tre persone bloccate vicino a un rifugio. Soccorso alpino in azione

Soccorso alpino

Firenze, 26 febbraio 2023 – Paura sulle alture in provincia di Firenze dove tre persone sono rimaste bloccate a causa del maltempo. Per questo i tecnici della Stazione Monte Falterona, attivati dal TCO (Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino) in turno nella Centrale del 118 di Pistoia, stanno intervenendo nella zona del Rifugio La Castellina, a Castagno D'Andrea (San Godenzo, Firenze). Sul posto anche un'ambulanza del 118.