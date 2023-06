Maltempo "Serve una variante" Appello ai sindaci metropolitani

Da due settimane i sindaci dell’Alto Mugello sono al lavoro per fare tutto il possibile per aprire le strade bloccate dalle frane e per portare soccorso a chi era rimasto isolato. Ma col passare del tempo emergono problemi che non possono essere risolti facilmente. Così il sindaco di Firenzuola Giampaolo Buti lancia un appello forte, rivolto ai sindaci metropolitani di Firenze e di Bologna: "Raccolgo il grido d’allarme dal tessuto economico e dalla gente. L’appello riguarda la realizzazione urgente di una variante alla Sp 21 verso Bologna, per aggirare la grossa frana nei pressi di Giugnola". Buti spiega: "C’è il rischio del completo isolamento tra le due regioni e tra le due città metropolitane, c’è il rischio di chiusura per attività economiche importanti, come la Fiorentini di Piancaldoli, che conta 95 dipendenti, e le attività commerciali di Giugnola e Piancaldoli". Così il timore è quello di un accrescersi dello spopolamento. Per non parlare, dice il sindaco di Firenzuola, della "difficoltà a raggiungere la scuola dell’obbligo perché gli studenti di Piancaldoli e Giugnola frequentano scuole di Castel del Rio". E Buti aggiunge: "Chiaramente Nardella dovrebbe fare pressione sul suo omologo di Bologna".

Intanto continuano le iniziative di sostegno e per la ripartenza. Dopo aver effettuato lunedì un sopralluogo in Alto Mugello la deputata Erica Mazzetti avanza, insieme al capogruppo di Forza Italia in Regione Marco Stella, una proposta al Ministero del Turismo e alla Regione: quella di "sviluppare una campagna turistica promozionale incentrata sull’Alto Mugello così da salvaguardare la stagione estiva, visto che le disdette sono in costante aumento, anche per colpa di informazioni non corrette che hanno dato l’immagine di un territorio insicuro e irraggiungibile per molto tempo". E Confesercenti, presente a Firenzuola al confronto con l’on. Mazzetti, plaude all’iniziativa della parlamentare.

Paolo Guidotti