Firenze, 10 gennaio 2021 - Come segnala la Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze, in mattinata si segnalano nevicate sparse sui rilievi appenninici, sul Chianti e sulla Valdelsa. Personale e mezzi spalaneve e spargisale della Città Metropolitana di Firenze stanno lavorando per garantire la percorribilità delle strade di competenza. "Si ricorda l'obbligo delle dotazioni invernali, si raccomanda la massima prudenza alla guida e di mettersi in viaggio solo se necessario",si legge in una nota della Protezione civile.

