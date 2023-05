Maltempo, Nardella: “Trenta frane, Palazzuolo sul Senio è isolata”

Firenze, 18 maggio 2023 - “La protezione civile della Città metropolitana al momento ha individuato circa 30 movimenti franosi, alcuni più gravi e altri meno significativi ma comunque da monitorare e infatti molti tratti sono bloccati.

Di fatto Palazzuolo sul Senio è isolata e vogliamo vedere con attenzione la situazione di tutti i punti. Stamani andiamo a trovare i bambini della scuola media Dino Compagni, per capire quali possono essere le condizioni per farli rientrare a Firenze: i bambini sono tranquilli, le famiglie sono costantemente informate. Ora parleremo col sindaco e decideremo nell'interesse dei bambini”. È il punto che ha fatto il sindaco della Città metropolitana di Firenze Dario Nardella in riferimento al maltempo che ha colpito l'Alto Mugello. “Il meteo è migliorato ma fino a quando non abbiamo la sicurezza non possiamo riaprire i tratti di strade”, ha aggiunto Nardella che ha parlato di “danni pesanti, sono interessate tutte le strade provinciali dell'Alto Mugello più una strada regionale che è comunque gestita dalla Città metropolitana”. Sulle persone isolate “la situazione è abbastanza complessa, dobbiamo mettere al centro l'incolumità delle persone”.