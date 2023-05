Maltempo in Alto Mugello, sopralluogo di Nardella

Firenze, 17 maggio 2023 - Il sindaco di Firenze e della Città metropolitana di Firenze Dario Nardella visiterà domani mattina le località dell'Alto Mugello che sono state investite dal maltempo, con l'ausilio dei tecnici della Metrocittà. Gli operatori della protezione civile e della viabilità della Città metropolitana, si legge in una nota, sono in azione da quando è scattata l'emergenza. "Abbiamo fatto una prima ricognizione delle frane in Mugello che interessano la la viabilità di competenza della città metropolitana – ha spiegato Nardella -. Al momento si tratta di 10 frane tra piccole e grandi, che interessano varie strade provinciali e una regionale, la 302". Gli uffici tecnici della Metrocittà sono sul posto e stanno rendendo percorribili, dove possibile, le strade colpite. Quantificati i danni, si stabiliranno gli interventi da effettuare in somma urgenza.