Maltempo Frane e scuole chiuse Giornata nera nell’Alto Mugello

Giornata molto difficile quella di ieri a causa del maltempo in alto Mugello, con le condizioni che sono andate via via peggiorando tra allagamenti, frane e strade interrotte. A pochi chilometri di distanza il maltempo, nel frattempo, stava devastando il territorio romagnolo. Così anche l’alto Mugello ha preferito correre ai ripari. È infatti scattata l’allerta arancione della protezione civile metropolitana ed è arrivato l’annuncio della chiusura, per domani, delle scuole di ogni ordine e grado per i comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio. Sono anche state evacuate "precauzionalmente alcune abitazioni" per un innalzamento del fiume Lamone, in quanto "nelle ultime 12 ore le piogge cumulate hanno superato i 95 mm", si legge nella nota pubbolicata.

Ci sono state poi interruzioni di viabilità, che hanno interessato soprattutto il versante al confine con la Romagna, le valli del Lamone e il fiume Senio. Le condizioni del terreno, avvisa la protezione civile, "sono tali che non si può escludere l’innesco di nuovi movimenti franosi". L’invito dell’ente rimane quindi quello di evitare qualsiasi tipo di spostamento anche per la giornata di domani. Nel tardo pomeriggio i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Marradi, sono intervenuti per una serie di frane e di smottamenti che hanno comportato anche la caduta di alberi sulla sede stradale. In particolare, in serata, risultava ancora interrotta la circolazione sulla strada regionale 302 (Faentina) sul versante emiliano per una serie di frane, una delle quali in località San Cassiano. Interrotta anche la strada regionale 306 di collegamento tra Marradi e Palazzuolo e, più a valle verso la Romagna, la 610.

A causa di due frane che si sono riversate sulla carreggiata della strada provinciale 20 tra Modigliana e Marradi, 5 autovetture sono bloccate (non ci sarebbero persone ferite). Sul territorio di Palazzuolo sul Senio, invece, le maggiori criticità riguardavano la strada per Misileo e, come detto, quella per Marradi, mentre risultavano allagate alcune strade tra cui via Artigianato e viale degli Ubaldini. Inviato da i Vigili del Fuoco anche l’elicottero Drago 71 del reparto volo di Arezzo, ma una volta giunto sul tratto appenninico, a causa della scarsa visibilità, ha dovuto rinunciare alla missione. Sempre in serata è stata inviata anche la squadra del distaccamento di Borgo San Lorenzo in rinforzo ai pompieri di Marradi e i sindaci hanno fatto il punto della situazione in contatto con la Prefettura di Firenze. Le immagini parlano chiaro: i fiumi sono colmi e pronti a straripare. Mentre il meteo per i prossimi giorni ha previsto ulteriori peggioramenti. Sopratutto nella zona al confine con la Romagna: dove la protezione civile ha diramato un’allerta meteo rossa per “criticità idraulica” e “idrogeologica”.

Nicola Direnzone