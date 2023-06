Maltempo, Coldiretti Toscana: in 6 mesi +37% di eventi estremi

Firenze, 30 giugno 2023 - +37% eventi estremi nei primi sei mesi dell’anno in Toscana tra nubifragi, grandinate, bombe d’acqua, trombe d’aria che hanno colpito a macchia di leopardo provocando gravi danni nelle città e nelle campagne dove sono centinaia le aziende agricole danneggiate. È quanto emerge dall’analisi Coldiretti Toscana sulla base dell’Osservatorio Città Clima in riferimento all’allerta arancione della protezione civile.

Il 2023, sottolinea Coldiretti Toscana, è stato infatti segnato, fino ad ora prima da una grave siccità e poi negli ultimi 2 mesi dal moltiplicarsi di eventi meteo estremi, alluvioni lampo, grandinate e gelate tardive che hanno ridotto la capacità produttiva delle imprese agricole tra rese inferiori, prodotti danneggiati e mancati raccolti e provocato danni alle strutture e alle infrastrutture.

Secondo Coldiretti i soli episodi grandinigeni e l’alluvione dell’Alto Mugello hanno colpito pesantemente oltre 300 aziende agricole. 170 sono le attività ferite dalle grandinate di aprile sulla base del censimento della Regione Toscana. I chicchi di grandine che si sono scagliate su viti, ortaggi, alberi da frutto e cereali hanno prodotto 8 milioni di euro di danni. 150 sono invece le aziende tra Marradi, San Godenzo, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio nell’Alto Mugello interessate dalle centinaia di frane, smottamenti e cedimenti di terreni coltivati, frutteti, pascoli e castagneti dovuti alle straordinarie precipitazioni che si sono scese in poche ore sull’Appennino che stanno paralizzando il settore primario.

Per tutelare i raccolti dagli eventi atmosferici sempre più ricorrenti, sempre più aziende stanno facendo ricorso alle polizze assicurative agevolate che prevedono un forte contributo attraverso la misura per la Gestione del Rischio del 70% per le colture e del 50% per serre e zootecnia. Sono state poco più di 3 mila le aziende in Toscana che hanno stipulato, nel 2022, un’assicurazione agevolata che ha permesso di erogare indennizzi complessivi per 12 milioni di euro a fronte di un valore assicurato di 182 milioni di euro secondo Codipra Toscano.

Anche la Camera di commercio di Firenze si è attivata per le imprese del Mugello colpite dagli eventi alluvionali delle settimane scorse. Ogni martedì, fino all'11 luglio, sarà in funzione uno sportello presso l’Unione montana dei Comuni del Mugello, in via Togliatti 45, a Borgo San Lorenzo, dove sarà possibile avere informazioni e consulenze gratuite sulla finanza agevolata e sulle opportunità di finanziamento europee, nazionali e locali a disposizione delle imprese.

Durante gli incontri alle imprese interessate saranno illustrate le opportunità previste da provvedimenti normativi e sarà possibile anche chiedere consulenze tecniche di approfondimento. Lo sportello, gestito da PromoFirenze, azienda speciale della Camera, avrà accesso libero al mattino di ogni martedì dal 20 giugno in orario 9,30-13, oppure su appuntamento il pomeriggio dalle 14 alle 16. Per informazioni ed appuntamenti, anche on line, scrivere a: [email protected]