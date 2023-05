Maltempo, bufera su Firenze: grandine e fulmini. Sottopassi allagati

Firenze, 12 maggio 2023 – L’allerta meteo aveva preannunciato possibili forti temporali e in effetti all’ora di pranzo sull’area di Firenze, Prato e Pistoia è arrivata una cella temporalesca molto forte, una bomba d’acqua (VIDEO): in un quarto d’ora 15 millimetri di pioggia (cioè 15 litri d’acqua per metro quadrato di terreno), 400 fulmini e grandine a imbiancare le strade. Secondo i dati del Cfr regionale i millimetri di pioggia sono saliti a 35 in meno di un’ora. Allagato il sottopasso di via Lanzi allo Statuto: sul posto i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori perché nel sottopasso ferroviario due furgoni rimasti sommersi dall'acqua. Per fortuna non risultano persone coinvolte.

VIA LANZI: IL SOTTOPASSO DIVENTA UN FIUME (VIDEO)

Numerose le strade allagate, grandi disagi per il traffico tanto che 4390 Taxi Firenze ha dovuto scrivere un posto sui social per “chiedere scusa ai clienti per il traffico” che blocca anche i taxi..

VIDEO: IL SOTTOPASSO ALLAGATO

La grandine in piazza Savonarola

Il sindaco Dario Nardella ha scritto sui social: "In un'ora la stazione rilevamento di Firenze-Università ha registrato 19,8 millimetri di pioggia (il dato consolidato in realtà è ben più alto, fra 38 e 40 mm tra Università e Orto Botanico secondo i dati del Cfr della Regione Toscana, ndr). Facciamo appello ai pedoni e ai conducenti di veicoli di prestare massima attenzione". Si tratta, aggiunge, di "una bomba d'acqua. Seguiamo con attenzione e costanza gli sviluppi in collegamento con la protezione civile del Comune, i Vigili del Fuoco e la polizia municipale. Evitare transiti dai sottopassi e prestare massima attenzione all'esterno".

Intanto la sala operativa regionale ha esteso l’allerta alla giornata di sabato ma solo per la costa sud e le isole.