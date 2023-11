Alluvione in Toscana, la situazione dell’Arno. Passa la piena con una portata impressionante

Firenze, 5 novembre 2023 – Costante monitoraggio di fiumi e corsi d’acqua. Ma il dramma dell’alluvione che ha colpito la Toscana fa paura. E così le piene dei fiumi passano ma il terrore resta. E lo scorrere dell’acqua impressiona. “La portata d'acqua dell'Arno fa impressione ma non ci sono criticità, è già passata la piena a Firenze e sta transitando a Empoli”. Queste le parole di stamani del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che sta seguendo l’emergenza minuto per minuto informando i cittadini sugli interventi conclusi e non.

Il fiume fa paura ancor più all’altezza delle pescaie dove a grande velocità si porta con sé detriti, tronchi, piante, terra. La Regione fa sapere che è comunque in calo il livello dei fiumi del bacino fiorentino dell’Arno. Previsto il colmo di piena del corso d’acqua nelle prossime ore a Pisa dov’è sotto la soglia del primo livello. In calo anche il Serchio. Transito della piena dell’Era a Capannoli sotto il livello di guardia.