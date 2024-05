Malore sulla Cupola. Soccorso e salvato

Per arrivare in cima alla Cupola del Duomo ci sono 453 scalini e ovviamente nessun ascensore. Ma nonostante i cartelli ben visibili nella biglietteria dell’Opera del Duomo, i turisti spesso considerano di avere doti fisiche non comuni e affrontano la scalata, sconsigliata ai deboli di cuore o in genere a persone che hanno una mobilità precaria. Qualche volta, come ieri, capita che qualcuno si senta male, anche molto male. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 10,20 in piazza del Duomo per il soccorso a un turista colto da malore mentre si trovava in cima al capolavoro del Brunelleschi. Inviata la squadra di terra, il personale specializzato in tecniche alpinistiche e l’autoscala di cui poi non è stato necessario l’utilizzo, l’uomo, dopo una prima valutazione sanitaria, è stato aiutato nello scendere a piedi per essere poi trasportato dai sanitari al pronto soccorso di Santa Maria Nuova per accertamenti e scongiurare complicazioni.