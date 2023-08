Malore nelle acque del Serchio Muore a 47 anni durante il bagno Cinese di origine, abitava a Firenze

Erano partiti in comitiva da Firenze per godersi una giornata di svago sul fiume Serchio, ma purtroppo per i turisti cinesi la tragedia era in agguato. Un componente del gruppo, infatti, intorno alle 14,30 all’altezza dell’ambito fluviale di Vinchiana, nel comune di Lucca, dove erano arrivati in mattinata e avevano poi deciso di fermarsi organizzando un pic-nic, ha avuto un improvviso malore mentre stava facendo il bagno e dopo aver perso i sensi non ha più ripreso conoscenza. Dake Lin, 47 anni, è così deceduto sotto gli occhi atterriti dei compagni di scampagnata, circa una decina di persone. A rispondere alla chiamata di emergenza è stata la centrale operativa del 118 che ha immediatamente inviato sul posto un’ambulanza della Misericordia di Borgo a Mozzano con l’automedica, mentre l’allerta si è estesa anche ai vigili del fuoco di Lucca che sono arrivati muniti dell’attrezzatura per i soccorsi in fiume.